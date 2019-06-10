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أستاذ اقتصاد: "الجنيه بيعمل ريمونتادا بلغة كرة القدم أمام الدولار"

الإثنين 10/يونيو/2019 - 05:15 ص
أستاذ اقتصاد: الجنيه بيعمل ريمونتادا بلغة كرة القدم أمام الدولار
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كساب أحمد
 
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علق الدكتور صابر شاكر، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان، على انخفاض الدولار الفترة الأخيرة، قائلًا: "الجنيه بيعمل ريمونتادا بلغة كرة القدم أمام الدولار".

وتابع "شاكر"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن شعور المواطن بانخفاض الأسعار بعد انخفاض الدولار، في حاجة لأربع شهور، للانتهاء من دورة رأس المالي التجاري.

ولفت إلى أن بعض التجار لديهم تخوف من أي يكون انخفاض الدولار مؤقت، ولكن استمرار نزول الدولار الفترة المقبلة، من شأنه أن يقضي على هذا التخوف.
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