رسميا.. الجونة يطيح بحمادة صدقي قبل مباراة الزمالك

أعلن نادي الجونة عن رحيل حمادة صدقي المدير الفني للفريق، وذلك عقب ضمان الفريق البقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الجونة عبر فيسبوك : "كل لشكر للكابتن حمادة صدقي على مجهوداته وإخلاصه طوال الفترة الماضية وأمنياتنا له بكل التوفيق في المرحلة المقبلة".

يذكر أن الجونة يتبقى له مباراة واحدة في بطولة الدوري المصري هذا الموسم ضد نادي الزمالك، وسوف تقام عقب بطولة الأمم الإفريقية.