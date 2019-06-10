ريهام عبد الغفور: دوري فى "زي الشمس" مثل تحديا بالنسبة لي .. وسعيده بنجاحي
الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:20 ص
مريم الشريف
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عبرت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن سعادتها بنجاح شخصية "فريدة" التى قدمتها فى مسلسل "زى الشمس".
وأضافت خلال لقائها فى برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر": قائلة: "الدور كان يخوف وجديد، ولقيته تحدي لي، لأنى بقدم حاجة مش شبهي، علشان كدة حبيت الدور جدا".
وأضافت "عبد الغفور" قائلة: "البالطو الأحمر اللي لبسته بقى مشهور جدًا، وكم التعليقات اللى لقيتها على السوشيال ميديا فاجأتني، زي تعليق (أشرف عبد الغفور معرفش يربي)".
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