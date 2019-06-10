ريهام عبد الغفور: دوري فى "زي الشمس" مثل تحديا بالنسبة لي .. وسعيده بنجاحي









وأضافت خلال لقائها فى برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر": قائلة: "الدور كان يخوف وجديد، ولقيته تحدي لي، لأنى بقدم حاجة مش شبهي، علشان كدة حبيت الدور جدا".





وأضافت "عبد الغفور" قائلة: "البالطو الأحمر اللي لبسته بقى مشهور جدًا، وكم التعليقات اللى لقيتها على السوشيال ميديا فاجأتني، زي تعليق (أشرف عبد الغفور معرفش يربي)".





عبرت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن سعادتها بنجاح شخصية "فريدة" التى قدمتها فى مسلسل "زى الشمس".