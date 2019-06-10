رسميا.. الأهلي يعلن الخطوة الثانية في التصعيد ضد الجبلاية
الإثنين 10/يونيو/2019 - 05:15 ص
أحمد شاكر
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كشف شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي عن أن الفريق سيقدم شكوى لمركز التسوية، ثم يتجه للاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية في أزمة المباريات المؤجلة في الدوري المصري
وقال شريف خلال
حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي
مسئول أمام الجميع للحفاظ على حقوق النادي، كما أن هناك موقف جماعي من جانب الأندية".
وأكمل: "هناك
9 أندية أرسلوا مذكرة يطالبون بإلغاء الهبوط في الدوري، لكن لا أحد يريد إلغاء المسابقة".
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