ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسميا.. الأهلي يعلن الخطوة الثانية في التصعيد ضد الجبلاية

الإثنين 10/يونيو/2019 - 05:15 ص
رسميا.. الأهلي يعلن الخطوة الثانية في التصعيد ضد الجبلاية
الأهلي
Advertisements
طباعة
أحمد شاكر
 
Advertisements

كشف شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي عن أن الفريق سيقدم شكوى لمركز التسوية، ثم يتجه للاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية في أزمة المباريات المؤجلة في الدوري المصري

 

وقال شريف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي مسئول أمام الجميع للحفاظ على حقوق النادي، كما أن هناك موقف جماعي من جانب الأندية".

 

وأكمل: "هناك 9 أندية أرسلوا مذكرة يطالبون بإلغاء الهبوط في الدوري، لكن لا أحد يريد إلغاء المسابقة".

Advertisements
المزيد عن: صفقات الاهلي الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
0
x
19:30
0
زامبيا
البرازيل
0
x
21:00
0
هندوراس
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
6
x
ركلات ترجيح
5
سويسرا
البرتغال
1
x
20:45
0
هولندا
الدوري التونسي
الإفريقي
2
x
16:00
1
الترجي
الدوري المغربي
الكوكب المراكشي
0
x
19:00
0
الوداد البيضاوي
الرجاء
0
x
21:00
0
الدفاع الجديدي