عمرو أديب: "تركي آل شيخ لما بيمسك حاجة بيعملها حلو"
الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:47 ص
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن المملكة العربية السعودية وجهها يتغير كل عام عن الآخر، مشيرًا إلى أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، يسعى لتطوير وتغيير المملكة.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن الهيئة العامة للترفية تعد حفل يوميًا، ويحيي الحفلات نجوم كبار، منهم أحلام، وعمرو دياب، ومحمد عبده، ونانسي عجرم، بالإضافة إلى التعاقد على عرض عدد من المسرحيات.
وأضاف: "تركي آل شيخ لما بيمسك حاجة بيعملها حلو، ومش بقول كده عشان صاحبي"، مشيرًا إلى أن جدة أصبحت عاصمة من عواصم الترفية في العالم العربي.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن الهيئة العامة للترفية تعد حفل يوميًا، ويحيي الحفلات نجوم كبار، منهم أحلام، وعمرو دياب، ومحمد عبده، ونانسي عجرم، بالإضافة إلى التعاقد على عرض عدد من المسرحيات.
وأضاف: "تركي آل شيخ لما بيمسك حاجة بيعملها حلو، ومش بقول كده عشان صاحبي"، مشيرًا إلى أن جدة أصبحت عاصمة من عواصم الترفية في العالم العربي.
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