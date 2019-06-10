سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين 10/6/2019

استقر سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد تراجع سعر الدولار بنحو قرشين خلال تعاملات أمس وذلك بعد تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك.





واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي الدولي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.





كما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 16.8 للشراء، و16.85 للبيع.





واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك التعمير والإسكان، والمصرف المتحد وكريدي أجريكول ليسجل 16.7 للشراء، و16.8 للبيع.



