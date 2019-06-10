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سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين 10/6/2019

الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:00 ص
سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين 10/6/2019
سعر الدولار
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الفجر الاقتصادي
 
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استقر سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد تراجع سعر الدولار بنحو قرشين خلال تعاملات أمس وذلك بعد تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي الدولي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 16.8 للشراء، و16.85 للبيع.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك التعمير والإسكان، والمصرف المتحد وكريدي أجريكول ليسجل 16.7 للشراء، و16.8 للبيع.

البنوك المصريةسعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصريسعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار في البنك المركزي المصري16.724216.8242
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري16.7516.85
سعر الدولار في بنك مصر16.7516.85
سعر الدولار في بنك الإسكندرية16.7216.82
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي16.7016.80
أسعار الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي16.8016.85
أسعار الدولار في بنك عودة16.7016.80

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