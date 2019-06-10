سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين 10/6/2019
الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:00 ص
الفجر الاقتصادي
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استقر سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد تراجع سعر الدولار بنحو قرشين خلال تعاملات أمس وذلك بعد تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك.
واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي الدولي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.
كما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 16.8 للشراء، و16.85 للبيع.
واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك التعمير والإسكان، والمصرف المتحد وكريدي أجريكول ليسجل 16.7 للشراء، و16.8 للبيع.
|البنوك المصرية
|سعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري
|سعر الدولار في البنك المركزي المصري
|16.7242
|16.8242
|سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
|16.75
|16.85
|سعر الدولار في بنك مصر
|16.75
|16.85
|سعر الدولار في بنك الإسكندرية
|16.72
|16.82
|سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
|16.70
|16.80
|أسعار الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي
|16.80
|16.85
|أسعار الدولار في بنك عودة
|16.70
|16.80
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