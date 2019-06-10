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"الوطنية للإعلام": نجحنا في التوصل لجهاز يوفر فرصة متابعة مباريات أمم إفريقيا

الإثنين 10/يونيو/2019 - 02:44 ص
الوطنية للإعلام: نجحنا في التوصل لجهاز يوفر فرصة متابعة مباريات أمم إفريقيا
حمدي الكنيسي
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أمنية فوزي
 
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قال حمدي الكنيسي، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إنهم يعملون على توفير فرصة متابعة بطولة كأس الأمم الإفريقية من خلال القنوات الأرضية منذ فترة ليست طويلة.

وأضاف "الكنيسي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية dmc مساء الأحد، أن الجهود نجحت في التوصل لجهاز جديد يوفر فرصة متابعة مباريات البطولة للجميع، وأنه سيصدر قرار رسمي للإعلان بشكل نهائي عن أسعار الأجهزة.

وأكد أن الجماهير المصرية الذين سيحضرون المباريات سيعطون صورة جيدة ومشرفة للإنسان المصري، موضحًا أن نجاح الجماهير سيفتح الطريق لحضور الجماهير المباريات بعد ذلك.
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