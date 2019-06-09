كريستيانو رونالدو.. مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات

توج كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بلقب بطولة دوري الأمم الأوروبية رفقة منتخب البرتغال بعدما تغلب على نظيره الهولندي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة والتي جرت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "دارجاو".





ورفع كريستيانو رونالدو رصيد البطولات في مسيرته الكروية مع الأندية التي لعب لها ومنتخب البرتغال إلي 29 بطولة، بواقع (27 بطولة مع الاندية - بطولتين فقط مع منتخب البرتغال).





ونستعرض في هذا التقرير أبرز أرقام البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الأندية ومنتخب البرتغال:-





لعب كريستيانو رونالدو 158 مباراة دولية مع منتخب البرتغال وسجل 88 هدفًا.





خاض "رونالدو" 806 مباراة مع الأندية التي لعب لها (سبورتنج لشبونة - مانشستر يونايتد - ريال مدريد - يوفنتوس)، وسجل 601 هدفًا.





حصد نجم ريال مدريد السابق 29 بطولة خلال مشواره الكروي مع الأندية التي لعب لها ومنتخب البرتغال وجاءت كالتالي:-





- سبورتنج لشبونة:

كأس السوبر البرتغالي 2002





-مانشستر يونايتد:

الدوري الإنجليزي (3 مرات) - كأس رابطة الاندية الانجليزية (مرتين) - كأس العالم للأندية (1) - دوري أبطال أوروبا (1) - الدرع الخيرية (1) - كأس الاتحاد الانجليزي (1).





- ريال مدريد:

دوري أبطال أوروبا (4 مرات) - كأس العالم للأندية (3 مرات) - الدوري الاسباني (مرتين) - كأس اسبانيا (مرتين) - السوبر الأوروبي (مرتين) - السوبر الاسباني (مرتين)





- يوفنتوس:

الدوري الايطالي (1) - السوبر الإيطالي (1)





- منتخب البرتغال:

كأس الأمم الأوروبية (2016) - دوري الأمم الأوروبية (2019).



