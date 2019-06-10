أستاذ تمويل يكشف لغز اختفاء العملات الفكة

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كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، سر اختفاء "الفكة" من الأسواق المصرية، مشيرًا إلى الندرة في العملات النقدية أو الورقية قد يرجع لحكم التعامل بين المواطنين، أو سوء توزيع "الفكة" في مناطق الجمهورية.



وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن حجم ما هو متاح من المعروض النقدي، وفقًا للمعدلات الطبيعية.



وأشار أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إلى أن البنك المركزي ووزارة المالية حريصان تمامًا على توفير النقود "الفكة" التي تسهل من إجراء المبادلات والمعاملات فيما بين الأفراد وبعضهم وبين والمؤسسات.

