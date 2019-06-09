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مقتل 10 مسلحين من جماعة "الحوثيين" بقصف للجيش اليمني شمال محافظة صعدة

الأحد 09/يونيو/2019 - 11:40 م
مقتل 10 مسلحين من جماعة الحوثيين بقصف للجيش اليمني شمال محافظة صعدة
ارشيفية
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وكالات
 
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، مقتل 10 مسلحين على الأقل من جماعة "أنصار الله" الحوثيين، بعملية واسعة في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، عن قائد محور آزال العميد الركن عبد الحكيم فاضل، إن "وحدات من قوات النخبة في الجيش نفذت بإسناد من طيران التحالف ومدفعيته، عملية نوعية على مواقع تمركز الحوثيين في آخر المناطق التي يسيطرون عليها شمال مديرية باقم شمال صعدة".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن مقتل ما لايقل عن 10 أفراد من الحوثيين وجرح آخرين وتكبيدهم خسائر في المعدات والأرواح"، معتبرا أن العمليات العسكرية النوعية للجيش تسهم في إضعاف قدرات الحوثيين وتسهل من عملية تقدم قوات الجيش".

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.
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