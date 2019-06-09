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كاراسكو على أعتاب الإنتقال لأرسنال

الأحد 09/يونيو/2019 - 11:35 م
كاراسكو على أعتاب الإنتقال لأرسنال
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عمر عبدالعزيز
 
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ألمح النجم الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو، لاعب داليان أريين الصيني، مرة اخرى بقرب انتقاله إلى البريميرليج، خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال كاراسكو خلال تصريحات صحفية مؤخرًا: "إن أسلوب لعبي لكرة القدم يناسب الدوري الإنجليزي"، مع العلم أن المفاوضات تمضي جيدا مع مسؤولو نادي أرسنال.

وأفادت تقارير صحفية بلجيكية، أن وكيل أعمال كاراسكو يعمل بجد لإنهاء صفقة انتقال موكله للآرسنال، وأن الصفقة ستكلف آرسنال حوالي 25 مليون يورو وتقترب من الحدوث يوم بعد يوم.
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