كاراسكو على أعتاب الإنتقال لأرسنال

ألمح النجم الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو، لاعب داليان أريين الصيني، مرة اخرى بقرب انتقاله إلى البريميرليج، خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال كاراسكو خلال تصريحات صحفية مؤخرًا: "إن أسلوب لعبي لكرة القدم يناسب الدوري الإنجليزي"، مع العلم أن المفاوضات تمضي جيدا مع مسؤولو نادي أرسنال.



