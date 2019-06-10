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معيدة بجامعة عين شمس تكشف تفاصيل واقعة "طفاية الحريق" (فيديو)

الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:39 ص
معيدة بجامعة عين شمس تكشف تفاصيل واقعة طفاية الحريق (فيديو)
نسمة الكردي
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كساب أحمد
 
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كشفت نسمة الكردي، معيدة بكلية أداب بنات جامعة عين شمس، تفاصيل تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون من طفاية حريق في إحدى اللجان بجامعة عين شمس.

وقالت "الكردي"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم "المذاع علي فضائية "on e"، إنها فوجئت بصوت كبير أثناء إشرافها على إحدى اللجان، وعندما تتبعت هذا الصوت، وجدت أن غاز ثاني أكسيد الكربون يتسرب من إحدى طفايات الحريق.

وأشارت إلى أنها استنشقت كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون أثناء إغلاق طفاية الحريق، وهذا يرجع إلى عدم وجود لديها أي خبرة في التعامل مع مثل هذه الأمور، مشيرة إلى أنها نقلت إلى مستشفى الدمرداش التخصصي، وبعد خروجها تعرضت لأزمة في التنفس، فعادت مرة أخرى للمستشفى.
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المزيد عن: نسمة الكردي طفاية حريق جامعة عين شمس
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