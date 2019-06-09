الاتحاد السعودي يحدد عدد اللاعبين الأجانب بالموسم الجديد





كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيانه الصحفي مساء اليوم، عن عدد اللاعبين الأجانب والمواليد بالموسم الجديد لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.





وقرر الاتحاد السعودي بعد اطلاعه على التوصية المقدمة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، اعتماد 7 لاعبين أجانب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين "الدرجة الممتازة، إلى جانب إضافة لاعب واحد مواليد لكل فريق.





واعتمد الاتحاد 4 لاعبين أجانب ولاعب مواليد في دوري الدرجة الأولى، بينما بلاعبين للأجانب ومثلهم للمواليد في دوري الدرجة الثانية.