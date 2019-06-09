نشرة حوادث "الفجر" المسائية: كواليس نجاة رئيس نيابة الصف من حادث سير
الأحد 09/يونيو/2019 - 11:32 م
سليم الهواري
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شهد الشارع المصري خلال الساعات الماضية، عددا من الأحداث والقضايا الهامة التي أثارت انتباه عددا من القراء، وتصدرت التغطية الإخبارية لقسم الحوادث، وتقدم بوابة " الفجر" أبرز تلك القضايا وجاءت على النحو التالي:
1- مصدر يكشف كواليس نجاة رئيس نيابة الصف من حادث سير
واصل المصدر بأنه تم نقل رئيس النيابة ووكيل النيابة إلى مستشفي دار الفؤاد لإجراء الفحوصات للاطمئنان على صحتهما
2- عاجل.. تأجيل استكمال مرافعة الدفاع بـ"اقتحام الحدود الشرقية" لجلسة الغد
وصدر قرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.
3-الدفاع بـ"الحدود الشرقية": تنظيم "بيت المقدس" المسؤول عن الاتهامات
وأكد علاء علم الدين المحامي، أنها نفس الاتهامات المنسوبة للمتهمين في قضية اليوم "اقتحام الحدود الشرقية"، وأثبت أن هذه الجرائم ارتكبها جماعة بيت المقدس.
4-تأجيل محاكمة قائد قطار دهس مهندس بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لأكتوبر المقبل
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين حسنين وبعضوية المستشارين محمد علوان وعبد الجليل مفتاح وأمانة هشام حافظ وأحمد رضا.
5-المحكمة تأمر بمناظرة متهمي قضية "خلية الوراق الإرهابية"
بعد ذلك تحدث المتهم محمد مصطفى العوام، نافيا صلته بالتهمة أو الأسلحة المضبوطة، معقبا بقوله: كنت عضوا في حزب النور السلفي ولم اشترك في اقتراف الجريمة.
6-"العدل" تعد الحركة القضائية للعام الجديد لإرسالها لمجلس القضاء الأعلى
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن قطاع التفتيش، يمتلك قاعدة بيانات كاملة عن القضاة ويقوم بإجراءات الترقية والتنقلات والتوزيع والندب وتجديد الندب، وفقا لمعايير وضوابط وضعها مجلس القضاء الأعلى سالفا ومتبعة فى عملية إعداد الحركة القضائية للعام، بينما يبدأ تنفيذ الحركة القضائية اعتبارا من العام القضائي الجديد المحدد له 1 أكتوبر من كل عام.
1- مصدر يكشف كواليس نجاة رئيس نيابة الصف من حادث سير
واصل المصدر بأنه تم نقل رئيس النيابة ووكيل النيابة إلى مستشفي دار الفؤاد لإجراء الفحوصات للاطمئنان على صحتهما
2- عاجل.. تأجيل استكمال مرافعة الدفاع بـ"اقتحام الحدود الشرقية" لجلسة الغد
وصدر قرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.
3-الدفاع بـ"الحدود الشرقية": تنظيم "بيت المقدس" المسؤول عن الاتهامات
وأكد علاء علم الدين المحامي، أنها نفس الاتهامات المنسوبة للمتهمين في قضية اليوم "اقتحام الحدود الشرقية"، وأثبت أن هذه الجرائم ارتكبها جماعة بيت المقدس.
4-تأجيل محاكمة قائد قطار دهس مهندس بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لأكتوبر المقبل
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين حسنين وبعضوية المستشارين محمد علوان وعبد الجليل مفتاح وأمانة هشام حافظ وأحمد رضا.
5-المحكمة تأمر بمناظرة متهمي قضية "خلية الوراق الإرهابية"
بعد ذلك تحدث المتهم محمد مصطفى العوام، نافيا صلته بالتهمة أو الأسلحة المضبوطة، معقبا بقوله: كنت عضوا في حزب النور السلفي ولم اشترك في اقتراف الجريمة.
6-"العدل" تعد الحركة القضائية للعام الجديد لإرسالها لمجلس القضاء الأعلى
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن قطاع التفتيش، يمتلك قاعدة بيانات كاملة عن القضاة ويقوم بإجراءات الترقية والتنقلات والتوزيع والندب وتجديد الندب، وفقا لمعايير وضوابط وضعها مجلس القضاء الأعلى سالفا ومتبعة فى عملية إعداد الحركة القضائية للعام، بينما يبدأ تنفيذ الحركة القضائية اعتبارا من العام القضائي الجديد المحدد له 1 أكتوبر من كل عام.
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