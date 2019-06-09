نشرة حوادث "الفجر" المسائية: كواليس نجاة رئيس نيابة الصف من حادث سير



واصل المصدر بأنه تم نقل رئيس النيابة ووكيل النيابة إلى مستشفي دار الفؤاد لإجراء الفحوصات للاطمئنان على صحتهما 1- مصدر يكشف كواليس نجاة رئيس نيابة الصف من حادث سير

واصل المصدر بأنه تم نقل رئيس النيابة ووكيل النيابة إلى مستشفي دار الفؤاد لإجراء الفحوصات للاطمئنان على صحتهما

شهد الشارع المصري خلال الساعات الماضية، عددا من الأحداث والقضايا الهامة التي أثارت انتباه عددا من القراء، وتصدرت التغطية الإخبارية لقسم الحوادث، وتقدم بوابة " الفجر" أبرز تلك القضايا وجاءت على النحو التالي: