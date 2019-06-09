علاء مرسي يفتتح أول عروض "يا واد يا بت" على مسرح الهوسابير (صور)

افتتح الفنان علاء مرسي، العرض المسرحي الكوميدي "يا واد يا بت"، مساء اليوم الأحد، على مسرح الهوسابير.









وشهد العرض حضور كل من الفنان حسن عيد، وعادل فؤاد، والمخرج بيبرس الشهاوي، وخبيره التجميل جهاد سمير .









تدور أحداث المسرحية حول نجم مشهور استغل شهرته في الإيقاع بالفتيات من أجل إرضاء غروره، ولكن تنقلب الأحداث رأسا على عقب من خلال عمل سفلي يتحول على إثره إلى كاره النساء، وتتحول حياته الى كابوس.









العرض من تقديم فرقة جمال فؤاد المسرحية، وتأليف عمرو أمين، وإخراج أحمد لطفي، وبطولة كل من علاء مرسي وجمال فؤاد ووفاء عبد الله ومحمد ترك ومي الرازقي وعادل الصاوي، فكرة هبة عدلان وديكور جوزيف نسيم، وانتاج "شركه جو للانتاج الفني.



