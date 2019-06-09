دي يونج يكشف سبب خسارة دوري الأمم الأوروبية

أكد اللاعب الهولندي فرانكي ‏دي يونج لاعب نادي برشلونة الإسباني، إنهم كانوا من الممكن ان يقدموا مُستوى أفضل، ولم يفعل ما يكفي خلال اللقاء.





وتوج منتخب البرتغال ببطولة دوري الأمم الأوروبية، على حساب منتخب هولندا بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات نهائي البطولة.





وقال دي يونج في تصريحات صحفية : " تغلبنا على العديد من الفرق الكبيرة في هذه الدورة واكتسبنا الخبرة أكثر".





وتابع : "الآن علينا التركيز على التصفيات المؤهلة لـ نهائيات كاس امم اوروبا السنة المقبلة، وعدم النظر إلى الخلف مرة أخرى".