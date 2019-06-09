ريال مدريد الأكثر مشاهدة خارج أرضه

حقق نادي ريال مدريد الإسباني رقمًا مميزًا عن الموسم المنصرم، حيث صار هو الفريق الأكثر مشاهدة خارج أرضه في الدوري موسم 2018-19.





وذكرت صحيفة "ماركا" أنه برغم إنهاءه أكثر المواسم المحبطة للآمال في تاريخه، فقد كرر ريال مدريد نجاحه في السنوات الأخيرة حيث هو الفريق الذي جمع أكبر عدد من المشجعين عندما يلعب خارج أراضيه في النسخة الأخيرة من الدوري، بمجموع 561،808 متفرج (29،568) كمعدل لكل مباراة.





بعد ريال مدريد، يأتي ريال سوسيداد بالمرتبة الثانية بشكل مفاجئ، بعد أن احتل المرتبة السابعة في موسم 2017-18 حيث حقق ما معدله 29،330، أي أنه أقل من ريال مدريد بقليل، وهو يسبق برشلونة الذي أحتل المرتبة الثالثة بفارق 54 مشجع، ثم يأتي أتلتيكو مدريد كرابع وإشبيليه كخامس في الترتيب.





ريال مدريد لا يزال هو الفريق الأكثر جاذبية للمشجعين المنافسين، لكن الرقم المسجل هذا الموسم كان أقل من المواسم الماضية، في موسم 2016-17، على سبيل المثال، جمع فريق زيزو ما معدله 596،543 مشجعاً (31،397 مشجع لكل مباراة) عندما يلعب خارج أراضيه.



