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نقابة البيطريين: ذبح البتلو أصبح ظاهرة تحدث علنا في أغلب شوارع الجمهورية

الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:22 ص
نقابة البيطريين: ذبح البتلو أصبح ظاهرة تحدث علنا في أغلب شوارع الجمهورية
اللحم البتلو - صورة أرشيفية
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور علي سعد، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن هناك قرارًا يمنع ذبح البتلو التي تقل عن 400 كيلو، وتنفيذ هذا القرار من شأنه أن يزيد المعروض من اللحوم، وبالتالي تقليل الأسعار.

وتابع سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن عدم وجود حملات تفتيش من مباحث التموين على محلات الجزارة، أدى لوجود ظاهرة ذبح البلتو علنًا في الشوارع في أغلب محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن ذبح البتول يعتبر هدارً اللثروة الحيوانية، ويؤدي لزيادة أسعار اللحوم، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للخدمات الببطرية تعمل على تقليل استيراد اللحوم من خلال إحياة مشروع تربية البتلو.
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