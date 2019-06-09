عماد متعب يظهر مع حارس ريال مدريد في الجونة





ظهر عماد متعب مهاجم الأهلي السابق رفقه الكوستاريكي كليور نافاس حارس مرمى ريال مدريد الإسباني فى إحدى شواطئ الجونة.





ونشر مهاجم الأهلي السابق صوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " تجمعه باللاعب رفقه ابنته.





وكان حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني قد وصل إلى مطار الغردقة ، أمس ، السبت ، بصحبة عائلته لقضاء إجازته بالمدينة السياحية قبل أن يسبق له زيارة المتحف المصرى.



