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"كفر البطيخ" تشن حملة مكبرة لإزالة المباني ذات الخطورة في دمياط

الأحد 09/يونيو/2019 - 11:19 م
كفر البطيخ تشن حملة مكبرة لإزالة المباني ذات الخطورة في دمياط
جانب من تنفيذ قرارات الإزالة في دمياط
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هند الشيال
 
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تحركت حملات من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة مجدى خاطر، لإزالة المبانى ذات الخطورة الداهمة بدمياط، حيث تحركت الحملات في القرى والمدن بمركز كفر البطيخ.

وأسفرت الحملة الأخيرة عن تتفيذ قرار إزالة صادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمدينة كفر البطيخ باعتباره ذات خطورة داهمة.

يذكر أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد شددت على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات الازالة الصادرة للمبانى والمنشآت الآيلة للسقوط وذات الخطورة الداهمة حفاظا على سلامة المواطنين.
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