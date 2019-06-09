"القومي للمرأة": نسبة العنف الأسري وصلت إلى 35%
الأحد 09/يونيو/2019 - 11:17 م
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
قالت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن نسبة العنف الأسري وصلت إلى 35%.
وأشارت عبدالمنعم، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع عبر فضائية ""dmc مساء اليوم، إلى أن مكتب الشكاوى يتلقى حوالي 8 آلاف شكوى سنويًا لمعاملة المرأة معاملة غير إنسانية.
وتابعت: "أغلب النساء لا يعلنون عن الأسباب الحقيقية وراء الطلاق، ولا يبيحون بالعنف الذي يتعرضن له".
وأشارت عبدالمنعم، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع عبر فضائية ""dmc مساء اليوم، إلى أن مكتب الشكاوى يتلقى حوالي 8 آلاف شكوى سنويًا لمعاملة المرأة معاملة غير إنسانية.
وتابعت: "أغلب النساء لا يعلنون عن الأسباب الحقيقية وراء الطلاق، ولا يبيحون بالعنف الذي يتعرضن له".
Advertisements