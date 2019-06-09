"القومي للمرأة": نسبة العنف الأسري وصلت إلى 35%

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قالت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن نسبة العنف الأسري وصلت إلى 35%.



وأشارت عبدالمنعم، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع عبر فضائية ""dmc مساء اليوم، إلى أن مكتب الشكاوى يتلقى حوالي 8 آلاف شكوى سنويًا لمعاملة المرأة معاملة غير إنسانية.



وتابعت: "أغلب النساء لا يعلنون عن الأسباب الحقيقية وراء الطلاق، ولا يبيحون بالعنف الذي يتعرضن له".

