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"القومي للمرأة": نسبة العنف الأسري وصلت إلى 35%

الأحد 09/يونيو/2019 - 11:17 م
القومي للمرأة: نسبة العنف الأسري وصلت إلى 35%
المجلس القومي للمرأة
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أمنية فوزي
 
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قالت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن نسبة العنف الأسري وصلت إلى 35%.

وأشارت عبدالمنعم، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع عبر فضائية ""dmc مساء اليوم، إلى أن مكتب الشكاوى يتلقى حوالي 8 آلاف شكوى سنويًا لمعاملة المرأة معاملة غير إنسانية.

وتابعت: "أغلب النساء لا يعلنون عن الأسباب الحقيقية وراء الطلاق، ولا يبيحون بالعنف الذي يتعرضن له".
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