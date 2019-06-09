ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شعبة الثروة الداجنة تتوقع ارتفاع أسعار البيض خلال الفترة المقبلة

الأحد 09/يونيو/2019 - 11:15 م
شعبة الثروة الداجنة تتوقع ارتفاع أسعار البيض خلال الفترة المقبلة
سعر البيض
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
توقعت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار كرتونة البيض، نتيجة زيادة عمليات السحب  خلال شهور الصيف والمصايف يكون كبيرا الأمر الذي يؤدي إلى تحريك أسعارها بعض الشيء نتيجة لعمليات العرض والطلب الموجودة في السوق والتي تعد أهم العوامل المتحكمة في السوق المصري.

وشدد "رئيس الشعبة" على ضرورة أن يتم وضع ضوابط وآليات للانضباط داخل الأسواق.

Advertisements
المزيد عن: موسم المصايف تجهيزات المصيف الاقتصاد المصرى اسعار البيض ارتفاع اسعار البيض اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
0
x
19:30
0
زامبيا
البرازيل
0
x
21:00
0
هندوراس
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
6
x
ركلات ترجيح
5
سويسرا
البرتغال
1
x
20:45
0
هولندا
الدوري التونسي
الإفريقي
2
x
16:00
1
الترجي
الدوري المغربي
الكوكب المراكشي
0
x
19:00
0
الوداد البيضاوي
الرجاء
0
x
21:00
0
الدفاع الجديدي