شعبة الثروة الداجنة تتوقع ارتفاع أسعار البيض خلال الفترة المقبلة

توقعت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار كرتونة البيض، نتيجة زيادة عمليات السحب خلال شهور الصيف والمصايف يكون كبيرا الأمر الذي يؤدي إلى تحريك أسعارها بعض الشيء نتيجة لعمليات العرض والطلب الموجودة في السوق والتي تعد أهم العوامل المتحكمة في السوق المصري.





وشدد "رئيس الشعبة" على ضرورة أن يتم وضع ضوابط وآليات للانضباط داخل الأسواق.



