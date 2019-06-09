بعد بينالي القاهرة: وزير الثقافة تعلن عودة بينالي الإسكندرية

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة عن عودة تنظيم الأنشطة الدولية في مجال الفنون التشكيلية والتي توقفت منذ عدة أعوام منها بينالى الإسكندرية الدولي، ترينالى الجرافيك ودراسة استئناف فعاليات ترينالي الخزف كما أكدت إقامة الدورة التاسيسة لبينالى فنون الطفل باعتباره هدية مصر لأطفال العالم وذلك تحت عنوان مكاني المفضل بالشراكة مع مؤسسة أمسيا للتربية عـن طريق الفن "إفريقيا والشرق الأوسط " حيث تتراس لجنته العليا الدكتورة سرية صدقى وقوميسيره العام الدكتور أحمد حاتم .





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد للاعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة عشر من بينالى القاهرة الدولى بعد توقف اكثر من 8 سنوات والتى تحمل اسم نحو الشرق ويحل عليها الفنان الفرنسى جيرار جاروست كضيف شرف وذلك بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية والفنان ايهاب اللبان القوميسير العام .





فى البداية وجهت عبد الدايم الشكر لاسمى وزيرى الثقافة السابقين الدكتور عبد الحميد رضوان والدكتور احمد هيكل صانعا هذا المحفل الدولي والفنان أحمد فؤاد سليم أحد مؤسسيه ، كما توجهت بتحية تقدير واعزاز للفنان فاروق حسني وزير الثقافة الاسبق الذي حرص على استمرار ودعم وتطوير بينالي القاهرة الدولي حتى بات من الاحداث الفنية الراسخة والمميزة ، واضافت ان اعادته للحياة تجسد ريادة مصر الثقافية والفنية فى قلب العالم باعتبارها اقدم حضارات التاريخ ، وقالت ان حلول الفنان الفرنسى جيرار جاروست كضيف شرف يأتى ضمن احتفالات الوطن باعلان 2019 عام مصر – فرنسا ، كما اشارت الى مشاركة 13 دولة افريقية فى هذه الدورة ضمن فعاليات الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الافريقى .





من جانبه استعرض الدكتور خالد سرور الخطوط العريضة لهذه الدورة التى تقام بمشاركة 78 فنان من 52 دولة من مختلف قارات العالم وتتواصل فى الفترة من 10 يونيو حتى 10 اغسطس فى قاعات قصر الفنون ومتحف الفن المصرى الحديث ومجمع الفنون بالزمالك مشيرا ان حفل توزيع الجوائز التى تصل قيمتها الى مليون جنيه يقام فى السابعة مساء الثلاثاء 11 يونيو وتشمل جائزة النيل الكبرى وقيمتها مائتان وخمسون ألف جنيه الى جانب 5 جوائز اخرى بقيمة اجمالية سبعمائة وخمسون الف جنيه .





وقال الفنان ايهاب اللبان القوميسير العام انه تم اختيار موضوع " نحو الشرق " لهذه الدورة من البينالى لاستلهام سحر الشرق الذى لعب دوراً هاماً فى ابداعات الكثيرون واشار الى الحرص فى اختيار المعروضات على تمثيل كل انواع الفنون التشكيلية مؤكدا ان الفن ظاهرة عابرة للاماكن والازمنة .



