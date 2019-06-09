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برناردو سيلفا أفضل لاعب في دوري الأمم الأوروبية

الأحد 09/يونيو/2019 - 11:13 م
برناردو سيلفا أفضل لاعب في دوري الأمم الأوروبية
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علاء خليف
 
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فاز البرتغالي برناردو سيلفا بجائزة أفضل لاعب في بطولة دوري الأمم الأوروبية والذي توج بلقبها منتخب بلاده بعد الفوز على نظيره الهولندي 1/0 في المباراة النهائية للبطولة والتي اقيمت على ملعب "دارجاو".

وإليكم أبرز أرقام "برناردو سيلفا" في بطولة دوري الأمم الأوروبية:-

  • شارك في 450 دقيقة لعب فعلية مع منتخب البرتغال
  • سجل هدف وحيد وصنع هدفين آخرين
  • صنع 16 فرصة لزملائه في مباريات البرتغال
  • نجح في اعتراض الكرة من المنافس 5 مرات
  • دقة تمريراته للكرة بلغت 87%
  • قطع الكرة 11 مرة

وحصد برناردو سيلفا 5 بطولات هذا الموسم (الدوري الانجليزي - كأس الاتحاد الانجليزي - كأس الرابطة الانجليزية - الدرع الخيرية - دوري الأمم الأوروبية)، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في موسم مانشستر سيتي.

برناردو سيلفا أفضل لاعب في دوري الأمم الأوروبية
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