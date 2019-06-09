برناردو سيلفا أفضل لاعب في دوري الأمم الأوروبية
الأحد 09/يونيو/2019 - 11:13 م
علاء خليف
Advertisements
Advertisements
فاز البرتغالي برناردو سيلفا بجائزة أفضل لاعب في بطولة دوري الأمم الأوروبية والذي توج بلقبها منتخب بلاده بعد الفوز على نظيره الهولندي 1/0 في المباراة النهائية للبطولة والتي اقيمت على ملعب "دارجاو".
وإليكم أبرز أرقام "برناردو سيلفا" في بطولة دوري الأمم الأوروبية:-
- شارك في 450 دقيقة لعب فعلية مع منتخب البرتغال
- سجل هدف وحيد وصنع هدفين آخرين
- صنع 16 فرصة لزملائه في مباريات البرتغال
- نجح في اعتراض الكرة من المنافس 5 مرات
- دقة تمريراته للكرة بلغت 87%
- قطع الكرة 11 مرة
وحصد برناردو سيلفا 5 بطولات هذا الموسم (الدوري الانجليزي - كأس الاتحاد الانجليزي - كأس الرابطة الانجليزية - الدرع الخيرية - دوري الأمم الأوروبية)، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في موسم مانشستر سيتي.
Advertisements