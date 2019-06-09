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لعنة النهائيات تصيب هولندا للمرة الرابعة بعد الخسارة من البرتغال

الأحد 09/يونيو/2019 - 11:12 م
لعنة النهائيات تصيب هولندا للمرة الرابعة بعد الخسارة من البرتغال
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مني العوضي
 
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لا يزال منتخب هولندا لكرة القدم، تطارده لعنة النهائيات بعد الخسارة من البرتغال مساء اليوم الأحد بهدف نظيف في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وخسر منتخب هولندا النهائي الرابع في تاريخها من أصل 5 بالبطولات الكبرى حيث خسرت 3 في كأس العالم وآخر بدوري الأمم الأوروبية والفوز الوحيد كان في كأس أمم أوروبا 1988.

وأحرز هدف منتخب البرتغال في شباك هولندا عن طريق جونزالوا جيديز بالدقيقة "60" من تمريرة حاسمة للاعب برناردو سيلفا.

واصطدم منتخب الهولندا بقيادة نجومه الشباب فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت، بمنافسه البرتغال بقيادة نجمه المميز كريستيانو رونالدو وبيرناردو سيلفا.

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