وزارة قطاع الأعمال تطرح غزل المحلة للشراكة مع أحد المستثمرين

صرح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اليوم الأحد، أن الوزارة وضعت تصورا لتطوير نادي غزل المحلة، وتسعي الي دخول مستثمر في صناعة الرياضة بالنادي.





وقال 'هشام' إن خطة التطوير تأتي من خلال استغلال المساحات الواسعة بالنادي، وتم عرضها علي وزير الشباب والرياضة وفي انتظار الرد.





وأشار إلى أن الهدف من التطوير، بأن يتمكن أبناء المحافظة ممن هم خارج مظلة الشركة للإنضمام اليه، وضمان وجود اشتراكات تمول النادي بعيدا عن الشركة.





وتهدف الوزارة ايضا إلى أن يكون غزل المحلة تابع لشركة رياضية متكاملة تنهض بفريق الكرة، ليتمكن من المنافسة لصعود الأضواء.





وأيضا تخريج لاعبين أمثال محمد صلاح والنني والمحمدي أبناء المحافظة، وليس فقط تخريج ناشئين يتم بيعهم بـ 50 ألف جنيه، من خلال مدارس وأكاديميات رياضية متخصصة وفقا لقانون الرياضة الجديد.





ويتضمن التصور الذي وضعته الوزارة، أن ينتفع المستثمر بأرض النادي بما فيها الملعب والاستاد، مقابل حق انتفاع لمدة 15 إلى 20 عاما يتم تقييم مستحقات حق الانتفاع بمبلغ يضخ المستثمر فيما يقابله أربعة أضعاف لتطوير النادي.





وستكتفي الوزارة بالمشاركة بنسبة 24% أو 25% من الشركة مقابل أن يضخ المستثمر تمويلا لتطوير النادي.





وتتمنى الوزارة نجاح تلك التجربة تمهيدًا لتعميمها في أندية باقي الشركات.