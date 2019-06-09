هازارد يُحضر مفاجأة للجماهير في تقديمه للإعلام
الأحد 09/يونيو/2019 - 11:05 م
عمر عبدالعزيز
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد يُحضر مفاجأة لجماهير ريال مدريد الإسباني خلال تقديمه للإعلام، حيث أن البلجيكي سيحاول قول بعض الجمل باللغة الإسبانية خلال مؤتمر تقديمه.
وذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال" أن هازارد يعُد بالفعل الأيام حتى يتمكن من ارتداء قميص ريال مدريد للمرة الأولى ونجم ريال مدريد الجديد لا يريد ترك شيء ليحسنه فيما بعد خلال يومٍ من أحد أيام حياته ويريد أن يعيش أفضل ذكرى ممكنة.
لذلك بدأ هازارد بالفعل تعلم بعض الجمل باللغة الإسبانية سيحاول قولها خلال خطابه وبعد ترحيب فلورنتينو بيريز به إلى النادي الأفضل في العالم.
علاوةً على ذلك، هازارد يستغل تواجد كورتوا بجانبه في معسكر المنتخب البلجيكي ليتعلم تدريجيًا اللغة، حيث أن البلجيكي يريد كسب جماهير ريال مدريد منذ أول ثانية ولذلك من المهم له قول بعض الكلمات الإسبانية بخلاف الجملة التقليدية 'هلا مدريد' التي سيقولها إيدين بنهاية خطابه.
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