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قيادي إخواني سابق: "خدعة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية تبدأ بحلقات تحفيظ القرآن.. وتنتهي بداعش"

الأحد 09/يونيو/2019 - 11:07 م
قيادي إخواني سابق: خدعة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية تبدأ بحلقات تحفيظ القرآن.. وتنتهي بداعش
الدكتور إبراهيم ربيع
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني السابق، إنه أنضم لجماعة الإخوان الإرهابية في مرحلة الثانوية العامة، وعمره لم يكن يتجاوز الـ16 عامًا.


وتابع "ربيع"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد،: "الإخوان يصطادوا الأشبال لسهولة تشكيلهم وتجنيدهم، بسبب قلة الخبرة الحياتية والمعرفية".

وأشار إلى أن الانضمام للإخوان مسؤولية الأسر، لأنهم يتركون أولادهم لهذه الجماعة التي تعمل على تشكيل وعيهم وضميرهم، معقبًا: "خدعة الانضمام للإخوان تبدأ بحلقات تحفيظ القرآن وتنتهي بداعش".

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