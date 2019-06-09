بعد الهجوم عليه بسبب الليمون.. عمرو أديب: "يولع"

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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تعرض لهجوم شديد لتعليقه أنه لا توجد أهمية كبيرة لليمون بعد ارتفاع سعره، وأن هناك من يردد أن المانجو في عهد المعزول محمد مرسي كانت بـ4 جنيهات، والليمون وصل الآن إلى 100 جنيه"، مؤكدًا أنه لا أساس من الصحة لهذه الأقاويل والشائعات المغرضة.



وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم، "والمانجو ماكنتش بـ 4 جنيهات في في عهد مرسي.. كدابين ما إحنا كنا موجودين في عهد المحروس"، متابعا: "بيقولوا أي هبل وخلاص".



وأضاف: "يولع الليمون.. في ليمون أضاليا بـ 20 جنيهًا، وفي آخر شهر يوليو اليمون هيكون بثلاث جنيهات"، مؤكدا أن هناك محاولة لتصدير حالة من عددم الرضا.

