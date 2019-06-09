الآثار: نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى "القومي للحضارة" بالفسطاط قريبًا

شهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار الدكتور خالد العناني اليوم الأحد، جلسة للجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان.





وكشف الوزارة في بيان لها، عن عدة نقاط خلال الاجتماع حول استعدادات الوزارة والمناطق الأثرية والمتاحف لاستقبال زائريها من القارة الأفريقية، موضحة أنه سيتم خلال الشهور القليلة القادمة نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير الي المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.





وتابعت: كما سيتم افتتاح قاعتين من متحف الحضارة ليكون بذلك قد تم افتتاح ثلاث قاعات منه، حيث تم افتتاح قاعة من قبل خلال عام ٢٠١٧، كما سيتم افتتاح قصر البارون بعد ترميمه في أكتوبر المقبل، و أن وسائل عرض وتأمين المتحف المصري الكبير في ميدان الرماية ستكون وفق أحدث النظم التكنولوجية.



