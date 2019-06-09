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ريال مدريد يطلب 30 مليون لترك نجمه المتألق لصالح إنتر ميلان

الأحد 09/يونيو/2019 - 10:19 م
ريال مدريد يطلب 30 مليون لترك نجمه المتألق لصالح إنتر ميلان
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عمر عبدالعزيز
 
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أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع النجم الإسباني لوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته قناة "سكاي سبورت إيطاليا" فإن بييرو أوسيليو، المدير الرياضي للإنتر، يتواجد في العاصمة الإسبانية مدريد للتفاوض حول ضم فاسكيز خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويبحث أوسيليو بجدية مع ريال ضم أحد اللاعبين الذين طالب مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، بالاستغناء عنهم لضمهم إلى إنتر ميلان.

وسيوافق ريال مدريد على رحيل فاسكيز خاصة بعد انضمام البلجيكي إيدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش للنادي الملكي خلال الصيف الحالي.

ويبدو أن النادي الملكي سيكتفي برحيل الجناح الدولي الإسباني مقابل دفع الإنتر لمبلغ 30 مليون يورو فقط، حيث يمتد عقد اللاعب مع الريال حتى صيف عام 2021.
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