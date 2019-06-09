صفقة نارية لليفربول تهدد محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول يسعى لحسم صفقة ماتياس دي ليخت نجم وقائد آياكس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأشارت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية إلى أن دي ليخت نجح في جذب انتباه كبار الأندية الأوروبية عقب تألقه في الموسم المنصرم.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن دي ليخت متواجد على رادار كلا من ليفربول ومانشستر يونايتد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وغيرهم.





وأكدت ديلي ميل بأن إدارة ليفربول ستضطر لإغراء دي ليخت ماليًا من أجل إقناعه بفكرة الانتقال إلى ملعب الأنفيلد.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد قدم عرضًا لدي ليخت سيتقاضى فيه راتب يبلغ 236 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مقابل 256 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا تلقاها من عرض باريس سان جيرمان.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن محمد صلاح نجم ليفربول يعد اللاعب الأعلى أجرًا في النادي الإنجليزي في الوقت الحالي وسيكون على إدارة الريدز تقديم راتب أعلى من كلا من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان لإغراء دي ليخت للانتقال إلى قلعة الانفيلد.





وأكدت الصحيفة البريطانية أنه إذا نجح ليفربول في حسم تلك الصفقة فإن دي ليخت سيحصل على راتب أعلى من محمد صلاح الذي يحصل حاليًا بـ200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا ويليه الهولندي فيرجيل فان ديك بـ150 ألف جنيه إسترليني.