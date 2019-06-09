بعد شهرته الواسعة على "السوشيال ميديا".. أمين غباشي يتعاقد على مسلسل خليجي لـ رمضان 2020 (صور)

تعاقد الفنان الشاب أمين غباشي، عارض الأزياء الأردني، منذ أيام على مسلسل خليجي لرمضان 2020 في أولى تجاربه التمثيلية عقب النجاح الكبير الذي حققه عبر مواقع السوشيال ميديا برفقة زوجته نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، الكويتية الدكتورة خلود.





حيث حققا "غباشي" وزوجته نجاحات كبيرة من خلال مقاطع الفيديو المسجلة عبر موقع "إنستجرام" والتي وضعتهما على طريق الشهرة والأضواء، وأشتهر الثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي بالعفوية، حيث حقّقا شهرة واسعة في فترة قصيرة للغاية.





يذكر أن الدكتورة خلود، قد تزوجت من أمين غباشي عام 2016 بعد قصة حب، وأنجبا طفلة أطلق عليها الزوج اسم خلود أيضاً، تيمناً بخلود الكبيرة.



