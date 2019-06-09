ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد شهرته الواسعة على "السوشيال ميديا".. أمين غباشي يتعاقد على مسلسل خليجي لـ رمضان 2020 (صور)

الأحد 09/يونيو/2019 - 10:23 م
بعد شهرته الواسعة على السوشيال ميديا.. أمين غباشي يتعاقد على مسلسل خليجي لـ رمضان 2020 (صور)
أمين غباشي
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
تعاقد الفنان الشاب أمين غباشي، عارض الأزياء الأردني، منذ أيام على مسلسل خليجي لرمضان 2020 في أولى تجاربه التمثيلية عقب النجاح الكبير الذي حققه عبر مواقع السوشيال ميديا برفقة زوجته نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، الكويتية الدكتورة خلود. 

حيث حققا "غباشي" وزوجته نجاحات كبيرة من خلال مقاطع الفيديو المسجلة عبر موقع "إنستجرام" والتي وضعتهما على طريق الشهرة والأضواء، وأشتهر الثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي بالعفوية، حيث حقّقا شهرة واسعة في فترة قصيرة للغاية.

يذكر أن الدكتورة خلود، قد تزوجت من أمين غباشي عام 2016 بعد قصة حب، وأنجبا طفلة أطلق عليها الزوج اسم خلود أيضاً، تيمناً بخلود الكبيرة.

بعد شهرته الواسعة على "السوشيال ميديا".. أمين غباشي يتعاقد على مسلسل خليجي لـ رمضان 2020 (صور)
بعد شهرته الواسعة على "السوشيال ميديا".. أمين غباشي يتعاقد على مسلسل خليجي لـ رمضان 2020 (صور)
بعد شهرته الواسعة على "السوشيال ميديا".. أمين غباشي يتعاقد على مسلسل خليجي لـ رمضان 2020 (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
0
x
19:30
0
زامبيا
البرازيل
0
x
21:00
0
هندوراس
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
6
x
ركلات ترجيح
5
سويسرا
البرتغال
1
x
20:45
0
هولندا
الدوري التونسي
الإفريقي
2
x
16:00
1
الترجي
الدوري المغربي
الكوكب المراكشي
0
x
19:00
0
الوداد البيضاوي
الرجاء
0
x
21:00
0
الدفاع الجديدي