أنوشكا وأحمد البدري في حفل توقيع ألبوم مي كساب "أنا لسه هنا"

احتفلت الفنانة مى كساب بتوقيع ألبومها الأخير "أنا لسه هنا" في أحد الفنادق المطلة على النيل والذى طرحته مؤخرًا وقامت بتقديم الحفل المذيعة دنيا صلاح عبد الله وحضر حفل توقيع الألبوم كل من زوجها أوكا والفنان أورتيجا والمطربة أنوشكا والمخرج أحمد البدري وعدد من الشعراء والملحنين والموزعين الذين تعاونت معهم من خلال الألبوم وبدأ الحفل بتشغيل فيديو مسجل تحدث فيه كل من تعاون معها في الألبوم وكواليس تحضيرات الأغاني.





وطرحت مى كساب مؤخرًا أغنية "يا نحلة"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى تعد واحدة ضمن أغانى ألبومها الأخير "أنا لسه هنا"، الذى طرحته مؤخرًا، وحقق نجاحًا كبيرًا، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أوكا.





وتقول كلمات الأغنية "يا ناس ياللى شاغلين نفسكم بيا ومركزين أكتر منى فيا، مش عارفة ليه شاغلين بالكم وحياتى خليكم فى حالكم، متشكرين على الاهتمام أنا تمام وميه وميه".