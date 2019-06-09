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بيكفورد يكشف شعوره أثناء تسديد ركلة الجزاء أمام سويسرا

الأحد 09/يونيو/2019 - 10:21 م
بيكفورد يكشف شعوره أثناء تسديد ركلة الجزاء أمام سويسرا
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وكالات
 
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أكد جوردان بيكفورد حارس مرمى المنتخب الإنجليزي لكرة القدم ، إنه كان متوترا خلال تسديده لركلة الجزاء أمام منتخب سويسرا.

وساهم بيكفورد في فوز حصول المنتخب الإنجليزي على المركز الثالث في بطولة دوري أمم أوروبا بعدما سجل ركلة جزاء وتصدى لأخرى في المباراة التي فاز بها على المنتخب السويسري اليوم الأحد 6 / 5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال بيكفورد لشبكة "سكاي سبورتس" :" كنت متوترا قليلا أثناء تسديدي لركلة الجزاء، ولكن لا أكون متوترا عندما أتصدى لهم".

وأضاف :" نتدرب بشكل دائم على ركلات الترجيح ودائما اختار ركلتي وأسجل دائما، ولكن لم يسبق لي أن سددت ركلة جزاء في مباراة حقيقية".

وأكد :"قمنا باستبدال هاري كين لذلك لم أكن واثقا من موقعي في اختيارات تسديد ركلات الترجيح، ولكن هذا ما تدربنا عليه. الأمر كله متعلق بالروتين، والتأكد من أن كل شيء يسير إلى الكمال".

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