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غدا.. جلسة بين أبوريدة وشوبير لحل أزمة الدوري

الأحد 09/يونيو/2019 - 10:10 م
غدا.. جلسة بين أبوريدة وشوبير لحل أزمة الدوري
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محمد جمال
 
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استقر المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة والمصري ونائبه أحمد شوبيرعلي عقد جلسة صباح الأثنين، للوصول لحل نهائي في أزمة مؤجلات بطولة الدوري المصري.

 

وكان مجلس اتحاد الكرة قد اجتمع اليوم لاتخاذ قرار بشأن أزمة الدوري، ولكن تم تأجيل اتخاذ أي قرار رسمي لجلسة الغد.

 

ويذكر أن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وهاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اجتمعوا مع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، للوصول لحل بعد تمسك النادي الأهلي بإنهاء الدوري قبل كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بينما يتمسك الزمالك بعدم خوض مبارياته بالدوري دون الدوليين.

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المزيد عن: كورة شوبير رياضة اتحاد الكرة أخبار الرياضة أبوريدة
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