من جديد.. الإماراتية خلود المالح تحلق شعرها تضامنًا مع مرضى السرطان (صور)

أقدمت الإعلامية الإماراتية وسيدة الأعمال خلود المالح، من جديد على حلق شعر رأسها (صفر) تضامنًا مع مرضى السرطان بمختلف أشكاله، وذلك بعدما اقدمت على تلك الخطوة في عام 2015 أمام مرأى الجمهور الداعم لحملة "معاً لمكافحة السرطان" في وافي مول بدبي.





وطالبت "المالح"، في تصريحات لها اليوم الأحد، الجميع بضرورة الفحص الطبي المبكر لاكتشاف هذا المرض الخبيث في بدايته لسهولة التخلص منه قبل التمكن من جسد المريض.





وأضافت "المالح" أن إقدامها على هذه الخطوة بالتخلي عن شعرها جاء للتعريف بخطورة هذا المرض.





يذكر أن خلود المالح سيده أعمال إماراتية وإعلامية ونشطة بمواقع السوشيال ميديا، ومنظمة معارض بالإمارات، وحاصلة على الرعاية الفضية لجمعية الإمارات لمتلازمة داون، وعضوة في جمعية مكافحة السرطان.



