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عمرو أديب: "المالية" نفت ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار الوقود

الأحد 09/يونيو/2019 - 10:07 م
عمرو أديب: المالية نفت ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار الوقود
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن وزارة المالية نفت ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار الوقود، لافتًا إلى أن المثير في الأمر أن بيان زيادة الأسعار انتشر من خلال صفحة لا نشك فيها، حيث تحمل شعار الوزارة والحكومة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أنه حتى الآن لا توجد زيادة في أسعار الوقود، مضيفًا: "الناس ملحقتش تفوق من موضوع الليمون، بس الحمد الله الوزارة لحقت ونفت الأمر".

وأضاف أنه عندما ترتفع أسعار الوقود يواكبها إجراءات كثيرة، كخروج وزير المالية لتوضيح الأمر، وتنسيق بين الوزارات.
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