الرداد وغادة عبد الرازق وإيمى سمير غانم نجوم "واحد من الناس"
الأحد 09/يونيو/2019 - 10:03 م
الفجر الفني
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يعود برنامج واحد من الناس على شاشة قناة "النهار" بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، وظهور نخبة من المع نجوم الدراما المصرية والتى تالقت خلال شهر رمضان.
حيث يستضيف البرنامج من السبت الى الاثنين المقبل فى التاسعة والنصف مساءً عبر شاشة النهار علي الهوا أسره مسلسل الزوجه ١٨ و النجم حسن الرداد و الأحد علي الهوا مباشره وأسره مسلسل حدوته مره و النجمة غاده عبد الرازق و الاتنين علي الهوا أسره مسلسل سوبر ميرو والنجمة ايمي سمير غانم وًسيتم تكريم جميع النجوم بدروع القناه
ويذكر برنامج واحد من الناس يهدف الى إلقاء الضوء على المشروعات التنموية في جميع محافظات مصر وتقديم الدعم المالي والمعنوي للمواطنين، سواء رحلات عمرة او عمليات جراحية للفقراء، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن لدعم الفقراء والمحتاجين فى شتى محافظات الجمهورية .
ويستمر البرنامج فى تقديم العديد من الأنشطة الخيرية من منطلق واجب وطني لخدمة أهالينا فى شتى بقاع الجمهورية ، حيث سيقوم البرنامج بتقديم 5 الاف جهاز عروسة ، و50 رحلة عمرة وشقق وعلاج لجميع امراض الباطنة والعيون والجراحات وتوصيل مياه ، كما يقوم البرنامج بتمويل 5 الاف مشروع صغير
يذاع برنامج واحد من الناس من السبت الى الاثنين فى التاسعة والنصف مساءً عبر شاشة قناة النهار
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