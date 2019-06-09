ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الرداد وغادة عبد الرازق وإيمى سمير غانم نجوم "واحد من الناس"

الأحد 09/يونيو/2019 - 10:03 م
الرداد وغادة عبد الرازق وإيمى سمير غانم نجوم واحد من الناس
غادة عبد الرازق
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
يعود برنامج واحد من الناس على شاشة قناة "النهار" بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، وظهور نخبة من المع نجوم الدراما المصرية والتى تالقت خلال شهر رمضان.

حيث يستضيف البرنامج من السبت الى الاثنين المقبل فى التاسعة والنصف مساءً عبر شاشة النهار  علي الهوا أسره مسلسل الزوجه ١٨ و النجم حسن الرداد و الأحد علي الهوا مباشره وأسره مسلسل حدوته مره و النجمة غاده عبد الرازق و الاتنين علي الهوا أسره مسلسل سوبر ميرو والنجمة ايمي سمير غانم وًسيتم تكريم جميع النجوم بدروع القناه

ويذكر برنامج واحد من الناس يهدف الى إلقاء الضوء على المشروعات التنموية في جميع محافظات مصر وتقديم الدعم المالي والمعنوي للمواطنين، سواء رحلات عمرة او عمليات جراحية للفقراء، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن لدعم الفقراء والمحتاجين فى شتى محافظات الجمهورية .


 ويستمر البرنامج فى تقديم العديد من الأنشطة الخيرية من منطلق واجب وطني لخدمة أهالينا فى شتى بقاع الجمهورية ، حيث سيقوم البرنامج بتقديم 5 الاف جهاز عروسة ، و50 رحلة عمرة وشقق وعلاج لجميع امراض الباطنة والعيون والجراحات وتوصيل مياه  ، كما يقوم البرنامج  بتمويل 5 الاف مشروع صغير 

يذاع برنامج واحد من الناس من السبت الى الاثنين فى التاسعة والنصف مساءً عبر شاشة قناة النهار
Advertisements
المزيد عن: مسلسلات رمضان 2019 مسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان أقوى مسلسلات رمضان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
0
x
19:30
0
زامبيا
البرازيل
0
x
21:00
0
هندوراس
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
6
x
ركلات ترجيح
5
سويسرا
البرتغال
1
x
20:45
0
هولندا
الدوري التونسي
الإفريقي
2
x
16:00
1
الترجي
الدوري المغربي
الكوكب المراكشي
0
x
19:00
0
الوداد البيضاوي
الرجاء
0
x
21:00
0
الدفاع الجديدي