متحدث الزراعة يكشف حقيقة وجود مزارع تماسيح في مصر (فيديو)
الأحد 09/يونيو/2019 - 10:05 م
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة لم تصدر أي إجراءات جديدة حول إنشاء مزارع الحياة البرية التي تتضمن مزارع التماسيح، لافتَا إلى أن هناك العديد من التماسيح المتواجدة في بحيرة ناصر وبعض البحيرات، والبعض يقوم باصطياد هذه التماسيح بصورة غير مشروعة.
وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن إنشاء مزارع التماسيح يتضمن الحصول على موافقة وزارة البيئة والزراعة، للحفاظ على التوازن البيولوجي، مشيرًا إلى أن بعض مصدري التماسيح قد يرغبوا في الاستثمار في مزارع التماسيح، عند السماح لهم بإنشاء مزارع في مصر.
ولفت إلى أن تصدير التماسيح للخارج، مقترن بأن تكون تربية مزارع، وليست ناتجة من الاصطياد من الحياة البرية، معقبًا: "حتى الآن لا توجد مزارع تماسيح في مصر".
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