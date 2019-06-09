عادل إمام يستأنف تصوير مسلسل "فلانتينو" بعد 10 أيام

يعود الزعيم عادل إمام لبلاتوه مسلسل "فلانتينو"، بعد 10 أيام فى الديكور الخاص بالعمل، وهو المدرسة استكمالا لتصوير المشاهد الداخلية من أحداث المسلسل والتى تجمع بينه وبين الفنانة دلال عبد العزيز وعائلته ضمن أحداث المسلسل.





ويستمر التصوير لمدة أسبوع واحد ويتوقف التصوير لمدة شهرى 7 و 8، وبعد انتهاء الصيف، يستكمل الزعيم تصوير المشاهد الداخلية ضمن أحداث المسلسل، لأن هذه المشاهد تدور في فصل الشتاء.









ويجسد الزعيم شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد فلانتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقي اجتماعي.









مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى.



