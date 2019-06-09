محافظ بني سويف: إذاعة مباريات بطولة أفريقيا على شاشات عملاقة بـ19 مركز شباب

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صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف بأنه تم إتاحة 19 مراكز الشباب على مستوى مراكز ومدن المحافظة ودعمها بشاشات عرض عملاقة لمشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيه الحالي إلى 19 يوليو المقبل،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة في هذا الشأن.



وكلف المحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد سرور بتجهيز الأماكن التي تمت الموافقة عليها بالشكل الذي يسمح بعدد أكبر من المواطنين لمتابعة فعاليات البطولة وتشجيع المنتخب المصري الذي يتنافس في المجموعة الأولى التي تضم (زيمبابوي،الكونغو الديمقراطية، وأوغندا) بجانب منتخبنا الوطني.



ومن جانبه أوضح أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه جاري بالفعل تجهيز مراكز شباب:العبور،نادي الشباب الرياضي،مدينة بني سويف النموذجي"الساحة الشعبية"،وفي الواسطى مراكز شباب: المدينة،الميمون،قمن العروس،ومراكز شباب: ناصر،بني عدي،اشمنت،ومركزي شباب:وفي ببا مركزي شباب: مدينة ببا،صفط راشين،ومركزي شباب: الفشن، اقفهص، ومراكز شباب: سمسطا، دشطوط، الشنطور، ومراكز شباب: اهناسيا، قاي، العواونة.



كما سيتم تجهيز 88 مركز شباب أخرى ودعمها بشاشات عرض صغيرة وأجهزة تليفزيون ومقاعد إضافية لإتاحة الفرصة أمام المتابعين والمهتمين من المواطنين والشباب بمختلف مراكز وقرى المحافظة لمتابعة مباريات البطولة وتشجيع المنتخب المصري في البطولة القارية التي تعد من أهم المسابقات الدولية على مستوى العالم في لعبة كرة القدم.

