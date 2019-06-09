أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد.. البرسا يحسم أكبر صفقاته في مفاجأة كبري ويهدد نجمه بالرحيل

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد 9 / 6 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة والخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد 9 / 6 / 2019 :-

برشلونة يظهر العين الحمراء لنجم الفريق ويهدده بالرحيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن استياء مسئولو برشلونة من نجم الفريق الفرنسي عثمان ديمبلي بسبب تصرفاته في الفترة الأخيرة.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ديمبلي يواظب على عاداته وسلوكياته السيئة رغم تحذيرات إدارة البلوجرانا له.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديمبلي غاب عن التدريبات في ديسمبر الماضي وحذره مسئولو النادي لكنه عاد وكرر الواقعة مرة أخرى.

وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن ديمبلي تأخر عن تدريبات برشلونة أكثر من مرة وآخرها في قبل نهائي كأس ملك إسبانيا والذي خسره برشلونة على يد فالنسيا.

وذكرت آس الإسبانية بأن برشلونة حذر ديمبلي للمرة الأخيرة بأنه إذا لم ينضبط سيتم إدراجه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وبيعه في الميركاتو الصيفي.

صامويل أومتيتي يقاوم برشلونة

أعلن صامويل أومتيتي مدافع منتخب فرنسا الاستمرار في فريق برشلونة الإسباني خلال الموسم المقبل نافيًا الأخبار المتواردة حول رحيله.

وقال أومتيتي في تصريحات تليفزيونية: "مازال لدي عقد مع برشلونة وأنا سعيد للغاية كوني متواجدًا مع هذا الفريق ولن أتنازل عن موقفه في الاستمرار رغم كل ما يثار".

ويرغب برشلونة في الاستغناء عن أومتيتي لصالح ضم ماتياس دي ليخت نجم خط دفاع أياكس أمستردام الهولندي.

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية لبرشلونة

ينوي الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني عدم الانتقال إلى فريق برشلونة في الميركاتو الصيفي.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جريزمان التقى بناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي للعب للفريق في الموسم المقبل محل إدينسون كافاني.

وكشفت الصحيفة عن أن السبب وراء تغيير وجهة جريزمان من برشلونة إلى سان جيرمان يعود إلى أن اللاعب أدرك وجود رفض لصفقته في غرف ملابس البرسا وجماهير الفريق الذي تراجع عن إنفاق 120 مليون يورو على الصفقة.

جريزمان يهرب من برشلونة

يخطط الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني لعدم اللعب لفريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جريزمان التقى بناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان واتفق معه حول الانتقال للنادي الفرنسي في الموسم المقبل ليحل محل إدينسون كافاني.

وأشارت إلى أن السبب وراء تغيير وجهة جريزمان من برشلونة إلى سان جيرمان يعود إلى أن اللاعب أدرك وجود رفض لصفقته في غرف ملابس برشلونة وجماهير الفريق الذي تراجع عن إنفاق 120 مليون يورو على الصفقة.

نجم برشلونة يحسم موقفه من الرحيل عن كامب نو

أكد المدافع الفرنسي لغريق برشلونة الإسباني، أنه يشعر بالسعادة مع فريقه برشلونة وذلك لا يجعله يريد الرحيل لأي فريق أخر.

وصرح أومتيتي، خلال تصريحاته لقناة "RTL" الفرنسية: "لدي عقد مع برشلونة وأشعر بالسعادة، الموسم المقبل سأكون في صفوف برشلونة".

ويرتبط أومتيتي، بعقد مع برشلونة حتى صيف 2023، وعاني المدافع الفرنسي خلال الموسم الماضي من إصابة في الركبة أدت لغيابه لفترات طويلة، حيث لجأ المدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي، الإعتماد على كليمونت لينجليت ليكون بجانب جيرارد بيكيه في قلب الدفاع.

وأفادت عدة تقارير صحفية مؤخرًا باهتمام عدة أندية أوروبية بالظفر بخدمات أومتيتي، وعلى رأسها أرسنال الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.



