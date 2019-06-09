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السفير الأمريكي الجديد بالعراق يقدم أوراق اعتماده

الأحد 09/يونيو/2019 - 09:55 م
السفير الأمريكي الجديد بالعراق يقدم أوراق اعتماده
ماثيو تويلر
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وكالات
 
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قدم سفير الولايات المتحدة الجديد في العراق ماثيو تويلر، الأحد، أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية، وذلك بعدما سحبت واشنطن موظفيها غير الأساسيين من العراق بسبب التوتر مع إيران.



وسبق أن شغل تويلر الذي عمل سفيراً لبلاده في الكويت واليمن، مهمة دبلوماسية في سفارة بلاده في بغداد، بحسب ما أوردته قناة "الحرة" على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم.



وكان مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على ترشيح ماثيو تيولر ليشغل منصب السفير الأمريكي لدى العراق في منتصف مايو.



وشدد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الجديد، على أن بغداد تعهدت "ضمان جميع الشروط اللازمة لنجاح مهمته".



وتعتبر واشنطن أن الجماعات العراقية المسلحة القريبة من إيران تشكل تهديدا لأفرادها.



وتصاعد التوتر أخيراً بين طهران وواشنطن التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج لردع تهديدات مصدرها إيران و"ميليشيات عراقية تحت سلطة الحرس الثوري الإيراني" وفق مسؤولين أمريكيين.
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