أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد.. الملكي يقترب من إنهاء كبرى صفقاته وتحديد موعد إعلان الصفقة الضخمة

شهد ريال مدريد اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب الإعلان عن ضم ميندي الأسبوع المقبل. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- فاسكيز على رادار إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية عالمية عن رغبة إنتر ميلان الإيطالي في ضم لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأشارت التقارير إلى أن الملكي بحاجة لبيع عدد من لاعبيه هذا الصيف لموازنة اللعب المالي النظيف خصوصا بعد إنفاقه ما يقرب من 300 مليون يورو على صفقاته حتى الآن.





وأفادت التقارير أن إنتر ميلان ينتظر قرار زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بشأن فاسكيز.





يذكر أن فاسكيز البالغ 27 عامًا خاض أكثر من 120 مباراة مع ريال مدريد في الدوري وقد يتخذ الميرنجي قرارًا برحيله في الميركاتو الصيفي.





- إيريكسن بديل بوجبا في مانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن الدنماركي كريستيان إيريكسن نجم توتنهام دخل في حسابات مانشستر يونايتد الذي يفكر فيه كبديل مناسب لنجمه بول بوجبا تحسبًا لرحيله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأشارت صحيفة ستاندرد الإنجليزية إلى أن بوجبا ارتبط أكثر من مرة بالرحيل عن الأولد ترافورد هذا الصيف مع تواجده على رادار كلا من ريال مدريد ويوفنتوس.





وأكدت الصحيفة الإنجليزية أنه بالرغم من تمسك إدارة مانشستر يونايتد ببوجبا إلا أنها بدأت تفكر في البديل المناسب لضمه.





وكشفت الصحيفة البريطانية أن كريستيان إيريكسن نجم توتنهام من أبرز المرشحين على طاولة المان يونايتد لخلافة بوجبا.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن عقد إيريكسن الحالي سينتهي مع توتنهام في 2020 والمرتبط هو الآخر بالرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي حيث يطمح ريال مدريد في ضمه.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هناك بديل آخر لبوجبا متواجد على طاولة مانشستر يونايتد وهو يوري تيليمانس نجم موناكو والذي خاض النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوف ليستر سيتي.





ولكن الصحيفة البريطانية شددت على أن إريكسن هو المُرشح الأقوى لخلافة بوجبا إذا رحل إلى ريال مدريد.





- رحلة الريال لتوفير 300 مليون يورو من صفقات هذا الصيف

تنوي إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، بيع عدد كافي من اللاعبين لتوفير مبلغ جيد من أجل التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وتدعيم الملكي.





وذكرت صحيفة "آس" الاسبانية أن هناك 8 لاعبين لديهم قيمة جيدة، لكن الصعوبة تكمن في العقود الطويلة التي مازال بعضهم يمتلكها حيث ينتهي عقد بيل في عام 2022، وخاميس في عام 2021، وكوفاسيتش في عام 2021، وماركوس يورينتي في عام 2021.





وأشارت الصحيفة إلى أنه لا أحد يريد المغادرة من أجل توفير المال كما أن هناك حالات أخرى مثل ريجيليون وسيبايوس ومن الممكن بيعهم مع وضع بند أحقية الشراء.





وسيكون الصيف الحالي صعب داخل مكاتب البيرنابيو حيث تم بالفعل شراء لاعبين في المقابل لم يتم بيع أحد ومن بين اللاعبين الذين سيجلبون بعض المال للفريق، نجد خاميس رودريجيز والذي لن يفعل بايرن ميونيخ خيار شراؤه.





ويريد ريال مدريد بيع بيل وكوفاسيتش للحصول على 50 مليون يورو من أجل بيعه أما داخل النادي يعرفون أنه يجب أن يتم بيع ما يصل إلى 14 لاعبًا بالإضافه لأوديجارد وإيسكو الذي تأكد رحيله بعد تعاقد الأبيض مع إيدين هازارد.





وأكدت الصحيفة الاسبانية أنه من الضروري البيع بما يفوق الـ 300 مليون يورو للتوافق مع قوانين الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.





- ريال مدريد يخطط لبيع مهاجمه

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن نادي ريال مدريد فتح خط المفاوضات مع الأندية لرحيل بعض من اللاعبين الذين أصبحوا خارج حسابات الفرنسي زين الدين زيدان.





وقال موقع "ديفينسا سينترال" الاسباني، أن نادي ريال مدريد يتفاوض على بيع راؤول دي توماس بسعر كبير، فالنادي بدأ بالفعل التفكيز بشأن الراحلين عن صفوفه هذا الموسم.





وذكرت صحيفة "أو جو غو" البرتغالية، أن ريال مدريد بالتفاوض مع نادي بنفيكا حول راؤول دي توماس حيث قيمة انتقاله ستبلغ إلى 18 مليون يورو.





وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد في منتصف الموسم الماضي كان مقتنعاً تماماً أنّ راؤول دي توماس ستكون عليه العودة إلى ريال مدريد و كان يأتي هذا القرار بعد أن قدّم أداء رائعا مع رايو فاييكانو لكن التوقيع مع يوفيتش غيّر هذا القرار حيث سيجعل لاعبين في مستوى دي توماس دون دقائق كافية.





الجدير بالذكر أن دي توماس تدرج في ناشئي الريال حتى صعد للفريق الأول في عام 2014 وخرج بعدها إعارة على فترات لأندية؛ قرطبة وبلد الوليد وريال مايوركا.





- موعد إعلان ريال مدريد عن صفقة خليفة "مارسيلو"

يقترب نادي ريال مدريد من إنهاء رابع صفقاته الرسمية بعد توصله لاتفاق مع فيرلاند ميندي لاعب ليون الفرنسي وذلك لتدعيم خط دفاعه للموسم الجديد.





وأوضحت صحيفة "‏ماركا" الاسبانية، أن هناك اتفاق وشيك بين ليون وريال مدريد على إنهاء صفقة ميندي، وسيقضي الفرنسي زيارته الطبية الثانية هذا الأحد.





وذكرت الصحيفة الاسبانية أنه قد يكون الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال ميندي إلى ريال مدريد وذلك في أي وقت من الأسبوعً المقبل.





الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد يسعى لحسم صفقة ميندي كي يكون منافساً مع البرازيلي مارسيلو في مركز الظهير الأيسر.





وكان نادي ريال مدريد قد أعلن عن ضم البلجيكي الدولي إيدين هازارد رسمياً قادماً من صفوف تشيلسي الانجليزي.





- بوجبا يتخذ قرارا جديدا يقربه من ريال مدريد

أشارت تقارير إسبانية، إلى خطوة جديد سيتخذها الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد في سبيل الانتقال إلى ريال مدربد وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال موقع "‏Soy Madridista" الاسباني، أن بول بوجبا سيُضحى براتبه من أجل تسّهيل وصوله إلى ريال مدريد نذا الصيف.





وذكر الموقع الاسباني أن الفرنسي الدولي قبِل بأن يتم تخّفيض راتبه وتنازل عن جزء من قيمة الحقوق، كما إتّفق مع ريال مدريد حول راتبه من 20 مليون إلى 14 مليون يورو، ينّتظر فقط موافقة اليونايتد.





الجدير بالذكر أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يفكر في التعاقد مع كريستيان إريكسن لاعب توتنهام حال فشل المفاوضات مع بول بوجبا بسبل تمسك اليونايتد ببقاءه.





- "مبابي" يطلب الرحيل إلى ريال مدريد.. وباريس يحدد سعره

كشفت تقارير صحفية عن أن الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان يرغب في الرحيل عن النادي الفرنسي والانتقاف لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي.





ويسعى مبابي للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، حيث يعمل والد اللاعب الفرنسي على مغادرة باريس سان جيرمان والتوقيع مع النادي الملكي هذا الصيف.





وأشارت التقارير إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سيتحرك فقط إذا وافق باريس سان جيرمان على تنفيذ عملية الانتقال، خاصة أنه يعلم أن إجراء هذه الصفقة لا يمكن أن يتم إلا في حوار مباشر مع مالك النادي الفرنسي.





وأضافت التقارير أنه في حال موافقة باريس على بيع مبابي فإن ريال مدريد سيوقع معه بحوالي 230 مليون يورو وهو رقم قياسي عالمي جديد.





- ريال مدريد ينهي الصفقة الخامسة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب ريال مدريد من التوصل إلى اتفاق مع نادي ليون الفرنسي لضم الظهير الأيسر فيرلاند ميندي لصفوف النادي الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.





ووفقا لما ذكرته صحفية "الماركا" الإسبانية القريبة من ريال مدريد فإن اتفاق وشيك بين ليون والريال على إنهاء صفقة ميندي.





وأضافت الصحيفة أن ميندي سيقضي زيارته الطبية الثانية هذا الأحد وقد يكون الإعلان الرسمي في أي وقت الأسبوعً المقبل .





وتابعت الصحيفة أن صفقة انتقال ميندي إلى ريال مدريد ستكلف خرينة النادي الملكي مبلغ ٥٠ مليون يورو.





ومن المنتظر أن يكون ميندي الصفقة الخامسة بعد ضم هازارد ولوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو ورودريجو.





- خطوة مفاجئة من بول بوجبا تجاه ريال مدريد

يرغب الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي في الرحيل عن النادي الإنجليزي والانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وكشفت تقارير صحفية إسبانيا عن أن بول بوجبا سيُضحى براتبه من أجل تسّهيل وصوله إلى ريال مدريد .





وأضافت التقارير أن بوجبا اتفق مع ريال مدريد لتخفيض راتبه من 20 مليون إلى 14 مليون يورو، وينّتظر فقط موافقة اليونايتد على الرحيل.





- زيدان في ورطة مع ريال مدريد

أصبح زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني في ورطة بعدما قرر جاريث بيل مهاجم الفريق عدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وكشفت صحيفة "آس" الإسباني عن أن جاريث بيل تحدث شخصيًا مع مدراء نادي ريال مدريد وأخبرهم عن نيته البقاء في الفريق، على الرغم من أن المهاجم الويلزي لا يشكل جزءا من خطط المدرب زين الدين زيدان لموسم 2019-2020.





وأكدت الصحيفة أن المسؤولين في نادي ريال مدريد فوجئوا بقرار بيل، لا سيما أنهم يرغبون في بيع اللاعب الويلزي من أجل تمويل بقية الصفقات الصيفية وهو ما يضع زيدان في ورطة شديدة لأنه كان يرغب في رحيله.