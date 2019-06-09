طرح الإعلان التشويقي لفيلم "ولاد رزق ٢" (فيديو)
الأحد 09/يونيو/2019 - 10:00 م
شيماء عطية
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طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ولاد رزق" الإعلان التشويقي الأول للجزء الثاني من الفيلم، والمقرر طرحه في دور العرض قريبًا.
"ولاد رزق" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم ونسرين آمين، وحقق الجزء الأول إيرادات تجاوزت ٣٤ مليون جنية.
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