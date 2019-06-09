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وزارة المالية تنفي إصدار بيانات تتعلق بأسعار المشتقات البترولية

الأحد 09/يونيو/2019 - 09:56 م
وزارة المالية تنفي إصدار بيانات تتعلق بأسعار المشتقات البترولية
وزارة المالية
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الفجر الاقتصادي
 
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نفت وزارة المالية إصدار أي بيانات صحفية، تتعلق بأسعار المشتقات البترولية أو الوقود.

واكدت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن هناك من انتحل اسم الوزارة واستخدم "اللوجو الخاص" بها لإنشاء صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تبث الشائعات والأكاذيب بهدف نشر البلبلة وإثارة الرأى العام وتضليل المواطنين.

وأوضحت وزارة في بيانها، أنه يجرى حاليًا تتبع صاحب الصفحة المزيفة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمحاسبته، وغلق هذه الصفحة المزيفة.

كما ناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام، عدم الالتفات لمثل هذه الصفحات الإلكترونية المشبوهة التي تختلق الشائعات وتروج الأكاذيب لإثارة البلبلة في المجتمع.

وأكدت الوزارة أنها تمتلك بالفعل صفحات إلكترونية رسمية علي موقعي تويتر وهو (https://twitter.com/mofegypt?lang=ar)، وعلى فيسبوك.

 (https://www.facebook.com/MOF.Egypt/?ref=br_rs)، بالإضافة إلى موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وهو (www.mof.gov.eg) حيث تنشر من خلالها جميع البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الوزارة وسياساتها وتطورات المؤشرات المالية للاقتصاد المصري.
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