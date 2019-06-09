وزارة المالية تنفي إصدار بيانات تتعلق بأسعار المشتقات البترولية
الأحد 09/يونيو/2019 - 09:56 م
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
نفت وزارة المالية إصدار أي بيانات صحفية، تتعلق بأسعار المشتقات البترولية أو الوقود.
واكدت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن هناك من انتحل اسم الوزارة واستخدم "اللوجو الخاص" بها لإنشاء صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تبث الشائعات والأكاذيب بهدف نشر البلبلة وإثارة الرأى العام وتضليل المواطنين.
وأوضحت وزارة في بيانها، أنه يجرى حاليًا تتبع صاحب الصفحة المزيفة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمحاسبته، وغلق هذه الصفحة المزيفة.
كما ناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام، عدم الالتفات لمثل هذه الصفحات الإلكترونية المشبوهة التي تختلق الشائعات وتروج الأكاذيب لإثارة البلبلة في المجتمع.
وأكدت الوزارة أنها تمتلك بالفعل صفحات إلكترونية رسمية علي موقعي تويتر وهو (https://twitter.com/mofegypt?lang=ar)، وعلى فيسبوك.
(https://www.facebook.com/MOF.Egypt/?ref=br_rs)، بالإضافة إلى موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وهو (www.mof.gov.eg) حيث تنشر من خلالها جميع البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الوزارة وسياساتها وتطورات المؤشرات المالية للاقتصاد المصري.
Advertisements
- الحكومة تنفي إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس
- "الوزراء" ينفي إلغاء إجازة السبت من المدارس
- "التعليم" تنفي الشائعات.. وتؤكد: 3 طرق للتأكد من الأخبار المغلوطة
- بيومي فؤاد يتخذ إجراءات قانونية ضد الصفحات المزيفة باسمه
- "التربيه والتعليم": لا نية لزيادة مرحلة الثانوية العامة لـ4 سنوات
- للمرة الثانية.. بيان عاجل من الوزراء بشأن إلغاء إجازة السبت بالمدارس
- أبرزها "فرض ضرائب على مقابر دفن الموتى".. 6 شائعات تنفيها الحكومة
- إصدار دليل لأولياء الأمور وحظر الهواتف المحمولة.. 8 قرارات جديدة لوزير التعليم
- عتاب رقيق.. ماذا قال وزير التربية والتعليم عن الشائعات؟
- "معيط": جاري اتخاذ الاجراءات لمحاسبة صاحب حسابي المزيف على التواصل الاجتماعي