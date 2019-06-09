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حركة الشباب تهاجم قافلة لقوات الاتحاد الأفريقي في جنوب وسط الصومال

الأحد 09/يونيو/2019 - 09:55 م
حركة الشباب تهاجم قافلة لقوات الاتحاد الأفريقي في جنوب وسط الصومال
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أحمد ثابت
 
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نصب مقاتلو حركة الشباب في وقت مبكر يوم الأحد (9 يونيو) كمينًا لقافلة تابعة لبعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي . في جنوب وسط الصومال

هاجم العشرات من مقاتلي حركة الشباب المسلحة قافلة تقل قوات جيبوتية بالقرب من بلدة جلالقسي في منطقة شابيل الوسطى في جنوب وسط الصومال .

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة ، بيد أن ستة أشخاص أصيبوا في الاشتباكات .

من جانبهم زعم مقاتلو الشباب ، من خلال وسائلهم الإعلامية ، أنهم قتلوا العديد من قوات جيبوتي ودمروا شاحناتهم العسكرية .

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