حركة الشباب تهاجم قافلة لقوات الاتحاد الأفريقي في جنوب وسط الصومال
الأحد 09/يونيو/2019 - 09:55 م
أحمد ثابت
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نصب مقاتلو حركة الشباب في وقت مبكر يوم
الأحد (9 يونيو) كمينًا لقافلة تابعة لبعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي . في جنوب وسط الصومال
هاجم العشرات من مقاتلي حركة الشباب المسلحة
قافلة تقل قوات جيبوتية بالقرب من بلدة جلالقسي في منطقة شابيل الوسطى في جنوب وسط
الصومال .
ولم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة ، بيد
أن ستة أشخاص أصيبوا في الاشتباكات .
من جانبهم زعم مقاتلو الشباب ، من خلال
وسائلهم الإعلامية ، أنهم قتلوا العديد من قوات جيبوتي ودمروا شاحناتهم العسكرية .
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