الكشف عن حقيقة الدعم المالي من الإخوان لـ السوريين في مصر (فيديو)





نفى عادل الحلواني، رئيس ائتلاف المعارضة السورية بمصر، ما تردد عن دعم جماعة الإخوان الإرهابية لـ السوريين في مصر.وقال "الحلواني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد إن هذه الحملات المضللة موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، مشيًرا إلى أن الإخوان ليس لديهم تواجد في سوريا.وأشار رئيس ائتلاف المعارضة السورية بمصر إلى أن السوريين يعملون في السوق المصري خاصة أصحاب الصناعات، متابعًا: " هذه الأكاذيب التى تردد هدفها ذرع الفتنة بين السوريين والمصريين".