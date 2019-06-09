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ضربة موجعة لمنتخب البرازيل قبل كوبا أمريكا

الأحد 09/يونيو/2019 - 09:51 م
ضربة موجعة لمنتخب البرازيل قبل كوبا أمريكا
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أحمد عصام
 
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تلقى منتخب البرازيل ضربة موجعة جديدة، خلال مباراته أمام منتخب هندوراس الودية، وذلك ضمن الاستعدادات لبطولة كوبا أمريكا القادمة.

وتعرض أرثور ميلو لاعب خط وسط منتخب البرازيل لإصابة قوية خلال الشوط الأول من المباراة في الدقيقة 32، واستبدل عن أثرها وخرج من اللقاء.

يذكر أن نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل كان قد تعرض لإصابة قوية أيضا في الفترة الأخيرة، وسوف يغيب لمدة شهر قادم، وبالتالي لن يشارك في كوبا أمريكا.
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